ДНР: трое мирных жителей ранены при обстреле ВСУ на юге Донбасса

В закладки

Скопировать

Донецк, 9 мая. Трое мирных жителей ДНР получили ранения в результате артиллерийского удара ВСУ по селу Безыменное. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, украинские силовики начали обстрел поселка во время праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрела повреждены пять жилых домов и здание школы.

Басурин также добавил, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по окраинам Донецкой народной республики около 600 боеприпасов. В результате ночных обстрелов были ранены двое военнослужащих ДНР.