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Новороссия
ВСУ «отметили» День Победы 600 ударами по ДНР

ВСУ «отметили» День Победы 600 ударами по ДНР

15:08  9 Мая 2017
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ВСУ «отметили» День Победы 600 ударами по ДНР

Донецк, 9 мая. ВСУ за последние сутки выпустили по территории ДНР почти 600 снарядов. При этом были ранены двое ополченцев. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. 

Уточняется, что наибольшее число обстрелов пришлось на донецкое направление: здесь ВСУ выпустили по позициям ополченцев шесть 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, 22 танковых снаряда и 180 мин калибра 82 и 120 мм. Кроме того, были обстреляны южные села на мариупольском направлении. По ним ВСУ выпустили 18 танковых снарядов и 173 мины различных калибров. На горловском направлении самой горячей точкой стало Зайцево: по нему украинские войска выпустили более 200 гранатометных боеприпасов. 

Кроме того, в результате обстрелов получили ранения двое ополченцев. Один из них был ранен в районе села Безыменное, по которому ВСУ открыли огонь как раз в момент проведения там парада, приуроченного к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

#днр #басурин
Владимир Багров
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