Песков объяснил, почему ВКС РФ не участвовали в параде на День Победы в Москве

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Москва, 9 мая. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в нынешнем году участие авиации ВКС РФ в параде на День Победы в Москве было невозможно из-за неблагоприятных метеоусловий. Других препятствий к участию авиации в параде не было.

Песков подчеркнул, что для отмены участия авиации в параде Победы не требовалось приказа Верховного главнокомандующего или министра обороны.

«Есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи, — отметил пресс-секретарь президента. — Облачность была почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна».

Напомним, в этом году звено штурмовиков Су-25СМ ВКС РФ впервые в истории приняло участие в параде на День Победы в столице Таджикистана Душанбе.