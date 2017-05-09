Минобороны РФ опровергло сообщения о казни российского военного террористами ИГ в Сирии
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Москва, 9 мая. Минобороны РФ опровергло сообщения о казни террористами «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) российского военнослужащего в Сирии.
«Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», — говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны осудили действия СМИ, которые тиражируют «информационные вбросы международных террористических группировок».
Ранее СМИ сообщили, что террористы ИГ опубликовали в Сети видео казни якобы агента российской разведки.
* Организация запрещена на территории РФ.
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