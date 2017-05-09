Минобороны РФ опровергло сообщения о казни российского военного террористами ИГ в Сирии

Москва, 9 мая. Минобороны РФ опровергло сообщения о казни террористами «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) российского военнослужащего в Сирии.

«Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», — говорится в заявлении ведомства.