Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Минобороны РФ опровергло сообщения о казни российского военного террористами ИГ в Сирии

Минобороны РФ опровергло сообщения о казни российского военного террористами ИГ в Сирии

15:18  9 Мая 2017  /обновлено: 15:23  09 Мая 2017
276

 

Минобороны РФ опровергло сообщения о казни российского военного террористами ИГ в Сирии

Москва, 9 мая. Минобороны РФ опровергло сообщения о казни террористами «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) российского военнослужащего в Сирии.

«Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны осудили действия СМИ, которые тиражируют «информационные вбросы международных террористических группировок».

Ранее СМИ сообщили, что террористы ИГ опубликовали в Сети видео казни якобы агента российской разведки.

* Организация запрещена на территории РФ.

#минобороны #иг #игил
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров