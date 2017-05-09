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Новости Сирии
Пальмира: десятки боевиков ИГ уничтожены батальоном «Туран»

Пальмира: десятки боевиков ИГ уничтожены батальоном «Туран»

14:46  9 Мая 2017
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Пальмира: десятки боевиков ИГ уничтожены батальоном «Туран»

Пальмира, 9 мая. Командование САА перебросило батальон «Туран» из провинции Хама под Пальмиру.

Батальон «Туран», также называемый «Спецназом СССР», состоит из выходцев из бывших республик Советского Союза. Бойцы отличаются непримиримым отношением к террористической группировке «Исламское государство»* (запрещена в России).

Пальмира: десятки боевиков ИГ уничтожены батальоном «Туран»

Сообщается, что после создания зон деэскалации «Туран» был переброшен из относительно спокойной провинции Хама в Хомс в район древней Пальмиры. В первые же дни спецназовцы совершили вылазку на линии противостояния и уничтожили несколько десятков игиловцев.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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