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Украина
Запорожцы поглумились над «Бессмертным полком», принеся портреты героев «Игры престолов»

Запорожцы поглумились над «Бессмертным полком», принеся портреты героев «Игры престолов»

14:35  9 Мая 2017
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Запорожцы поглумились над «Бессмертным полком», принеся портреты героев «Игры престолов»

Запорожье, 9 мая. Запорожские экстремисты пришли на акцию «Бессмертный полк» с портретами героев популярного сериала «Игра престолов» вместо портретов своих родных, погибших в битве с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

Акция «Бессмертный полк», несмотря на протесты властей, проходит во многих городах Украины. Не обходится без провокаций. 

Так, в Запорожье в число участников акции затесались «активисты» с портретами героев сериала «Игра престолов», сообщает Сайт города Запорожья. Впрочем, местные полицейские и журналисты не посчитали данную выходку оскорбительной, а плакаты назвали «иронично оформленными». Зато тех, кто пришел с красными флагами и пел советские песни, задержали. По последним данным, задержано трое таких «провокаторов». 

Напомним, на Украине идет активная борьба с советским наследием. 9 мая переименовано из Дня Победы в Великой Отечественной войне в День победы над фашизмом во Второй мировой войне, значение подвига советского народа всячески умаляется. 

Сегодня же украинские националисты устроили потасовку с участниками акции «Бессмертный полк» в Киеве. Более того, президент Украины Петр Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» «утонченной спекуляцией». 

 

#запорожье
Владимир Багров
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