Назван лидер на президентских выборах в Южной Корее

В закладки

Скопировать

Сеул, 9 мая. По предварительным данным, полученных СМИ на основе первых результатов экзит-поллов, лидером по количеству полученных голосов на президентских выборах в Южной Корее стал кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин. В настоящее время продолжается подсчет голосов избирателей.

Как показал опрос, проведенный тремя крупнейшими южнокорейскими телеканалами во вторник, 64-летний Мун Чжэ Ин, сын беженцев из Северной Кореи, набрал не менее 41% голосов избирателей, при этом его ближайший конкуренты — консерватор Хон Чжун Пхё и центрист Ан Чхоль Су набрали каждый около 20% голосов.

Выборы в Южной Корее проходили в два этапа — в соответствии с избирательным законодательством страны, всем желающим было предложено проголосовать досрочно 4–5 мая. В общей сложности в стране действовали около 14 тысяч избирательных участков, а в качестве избирателей были зарегистрированы почти 42,5 млн человек.

Напомним, предыдущий президент Южной Кореи, Пак Гын Хе, была подвергнута импичменту в связи с делом о коррупции в высших эшелонах власти.