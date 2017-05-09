Захарченко возглавил колонну «Бессмертного полка» в Донецке

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Донецк, 9 мая. В Донецкой и Луганской народных республиках проходят праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

После завершения военных парадов жители Донецка и Луганска приняли участие в акции «Бессмертный полк». Жители Донбасса прошли с фотографиями своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также портреты современных защитников Донбасса. В Донецке колонну «Бессмертного полка» возглавил глава ДНР Александр Захарченко. По данным правоохранителей ДНР, более 30 тысяч жителей республики приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Донецке.

Колонна «Бессмертного полка» в Луганске растянулась на пять километров. По данным Народной милиции ЛНР, в акции приняли участие несколько десятков тысяч жителей республики.