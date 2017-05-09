Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Белорусы не допустят переписывания истории ВОВ — Лукашенко

Белорусы не допустят переписывания истории ВОВ — Лукашенко

14:18  9 Мая 2017
215

Белорусы не допустят переписывания истории ВОВ — Лукашенко

Минск, 9 мая. На церемонии возложения венков к монументу Победы Александр Лукашенко заявил, что белорусы не допустят переписывания военной истории.

Президент Белоруссии подчеркнул, что преступления фашистских захватчиков невозможно вычеркнуть из памяти людей. Он отметил, что у народа нельзя отнять Великую Победу и попытки переписать историю недопустимы.

Лукашенко сообщил, что подвиги ветеранов войны и труда не будут забыты, их свершения навсегда заняли почетное место в отечественной истории. На этом примере учатся все поколения белорусов.

#александр лукашенко
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров