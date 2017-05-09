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Минск, 9 мая. На церемонии возложения венков к монументу Победы Александр Лукашенко заявил, что белорусы не допустят переписывания военной истории.

Президент Белоруссии подчеркнул, что преступления фашистских захватчиков невозможно вычеркнуть из памяти людей. Он отметил, что у народа нельзя отнять Великую Победу и попытки переписать историю недопустимы.

Лукашенко сообщил, что подвиги ветеранов войны и труда не будут забыты, их свершения навсегда заняли почетное место в отечественной истории. На этом примере учатся все поколения белорусов.