Белорусы не допустят переписывания истории ВОВ — Лукашенко
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Минск, 9 мая. На церемонии возложения венков к монументу Победы Александр Лукашенко заявил, что белорусы не допустят переписывания военной истории.
Президент Белоруссии подчеркнул, что преступления фашистских захватчиков невозможно вычеркнуть из памяти людей. Он отметил, что у народа нельзя отнять Великую Победу и попытки переписать историю недопустимы.
Лукашенко сообщил, что подвиги ветеранов войны и труда не будут забыты, их свершения навсегда заняли почетное место в отечественной истории. На этом примере учатся все поколения белорусов.
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