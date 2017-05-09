Уфологи узнали, кто первым войдет в контакт с пришельцами

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Нью-Йорк, 9 мая. Уфологи предположили, что человеку до сих пор не удалось войти в контакт с внеземным разумом потому, что инопланетяне больше любят животных.

Уфологи уверены, что именно инопланетяне намерены войти в контакт с животными, поскольку считают их умнее человека. В подтверждение своей точки зрения они приводят множество загадочных случаев.

Например, житель Нью-Джерси недавно смог запечатлеть на фото около своего дома необычный овальный объект, который, по мнению мужчины, являлся кораблем инопланетян. Объект появился в воздухе, застыл и начал посылать пульсирующее свечение; вокруг наступила тишина, хотя мужчина проживал недалеко от аэропорта.

Удивительным было поведение собаки мужчины, которая заметила странный объект гораздо раньше и пыталась привлечь внимание хозяина громким лаем. После того, как объект исчез, поведение собаки стало таким же, как и прежде.

Также уфологи напоминают, что в пустыне Атакама не так давно были найдены мумии, которые не могли принадлежать ни одному из видов, населявших Землю.