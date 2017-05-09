Украинские радикалы устроили потасовку с участниками акции «Бессмертный полк» в Киеве

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Киев, 9 мая. Потасовка произошла между украинскими националистами и участниками акции «Бессмертный полк» в Киеве у мемориала Вечного огня в парке Вечной славы.

Несколько тысяч человек собрались в украинской столице на акцию «Бессмертный полк». Несмотря на заверения правоохранителей, который пообещали обеспечить безопасность мероприятия и не допустить провокаций, украинские радикалы пытаются сорвать акцию.

Несколько десятков националистов заблокировали доступ к мемориалу Вечного огня. Когда участники памятного шествия попросили их не мешать возложению цветов, между ними произошел конфликт. Пререкания вылились в потасовку. Участников столкновений разнимала полиция. В результате никто не был задержан, о пострадавших не сообщается.