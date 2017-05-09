Трое солдат получили ранения при взрыве на юго-востоке Турции

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Анкара, 9 мая. Мина взорвалась на юго-востоке Турции. В результате инцидента получили ранения, по меньшей мере, трое военнослужащих страны. Об этом сообщает газета «Сабах» со ссылкой на Вооруженные силы Турции.

Уточняется, что подорвалась мина, заложенная в области Шемдинли провинции Хаккяри, недалеко от которой проходит граница с Ираном. Информации о состоянии раненых нет.

Около недели назад близ турецко-сирийской границы взорвалась заминированная машина.