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Украина
Двое полицейских получили ранения во время нападений нацистов на Украине

Двое полицейских получили ранения во время нападений нацистов на Украине

14:01  9 Мая 2017
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Двое полицейских получили ранения во время нападений нацистов на Украине

Киев, 9 мая. Во время нападения украинских нацистов на участников шествия «Бессмертный полк» пострадали полицейские.

Сообщается, что участники акции двигались маршем в сторону парка Славы от станции метро «Арсенальная». Несколько тысяч человек скандировали фразы «Фашизм не пройдет» и «Спасибо деду за Победу». Нападение произошло в тот момент, когда шествие проходило мимо офиса «Организации украинских националистов» (деятельность организации запрещена в России), сообщает RT.

Двое полицейских получили ранения во время нападений нацистов на Украине

В участников мероприятия полетели дымовые шашки, бутылки, палки и другой мусор. Один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, сообщает Газета.ру. Отмечается, что в Запорожье во время схожего нападения националистов пострадал еще один полицейский.

Алексей Громов
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