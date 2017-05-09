Победа в День Победы в Одессе: ветераны и полиция поставили радикалов на место

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Попытки украинских националистов сорвать марш «Бессмертного полка» в Одессе провалились. Эта ситуация в целом отражает картину по крупным городам Украины: мирному населению и ветеранам удалось почтить память героев Великой Отечественной войны, несмотря на слабое противодействие радикалов. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Одесса: портреты Бандеры

Одесситы отпраздновали День Победы. Десятки тысяч горожан присоединились к маршу «Бессмертного полка» и вышли на Аллею Славы, чтобы возложить цветы к памятнику неизвестному матросу.

На Аллею Славы вышли и те немногочисленные националисты, которые несколько раз попытались сорвать шествие и устроить провокации. Группа из шести человек пристроилась рядом с участниками марша, чтобы поднять портреты Степана Бандеры. Горожане обратили внимание на эти действия и вскоре полиция удалила провокаторов. Некоторые «патриоты» все-таки успели получить по голове портретами ветеранов.

Кроме того, на Аллее Славы был установлен плакат о «жертвах украино-российской войны» — так некоторые радикалы называют операцию Украины в Донбассе. Этот плакат вызвал у митингующих возмущение. Понятно, что никто к плакату цветов не понес. Самые сдержанные участники марша говорили: «Жаль ребят, погибли ни за что. Но этому плакату здесь не место».

В целом, мероприятие прошло без значительных эксцессов и добиться своего провокаторам не удалось.

Киев: дымовые шашки

Акция «Бессмертный полк» прошла и в Киеве. Накануне радикалы грозились сорвать памятное шествие, но по факту все их намерения оказались пшиком. Еще утром полиция заблокировала штаб организации украинских националистов (ОУН) на улице Мазепы. Заблокированные в помещении радикалы вредничали как могли: вывесили из окна флаг Украины со словами «Воля или смерть», бросались в стражей порядка горящими файерами. Также они включили на всю улицу музыку, когда демонстранты начали свое шествие.

Колонна составом примерно 500 человек выдвинулась от станции метро «Арсенальная» в сторону парка Славы, поддерживаемая тройным полицейским оцеплением. Небо над парком патрулировал полицейский вертолет. Проходя мимо здания ОУН, колонна вдруг остановилась. Участники принялись скандировать: «Фашизм не пройдет!». В ответ взбесившиеся радикалы выкрикивали из окон «Слава Украине!». А потом снова принялись кидать, что под руку придется — дымовые шашки, яйца, шарики с краской, картошку и даже палки.

Как пишет «Газета.ру», во время акций, приуроченных ко дню Победы, в городах Украины задержали 45 человек. Больше половины из них — как раз в Киеве.

Запорожье: вырванный красный флаг

В Запорожье на 9 мая случились столкновения между активистами и участниками марша «Полк Победы». Последние пришли на шествие по центральному проспекту города с коммунистической символикой, чем вызвали недовольство ветеранов войны в Донбассе. Один из них даже вырвал красный флаг и спрятал в соседнем дворе. Кроме того, молодые люди вырывали у пожилых участников марша георгиевские ленточки. Полиция реагировала вяло, но как минимум одного провокатора все же задержала. «Полк Победы» после этого был взят правоохранителями в кольцо.

Победобесие угасает. В Запорожье было пару локальных стычек, а в основном люди все понимают, да пришли в парк победы, но лишь поглазеть — Сніжок (@snizhok_snizhok) May 9, 2017

Также сообщается, что до вмешательства сил полиции и Нацгвардии столкновение грозило превратиться в ожесточенное. В нем могли принять участие около 500 человек. Активисты пели гимн Украины, а представители «Полка победы» — советские песни. По своей стилистике эта акция напоминала акцию «Бессмертный полк».

Харьков: быстрая потасовка

В Харькове на Мемориале Славы также собрались желающие провести акцию «Бессмертный полк». И там тоже не обошлось без инцидентов. Участников шествия уже караулили представители националистических организаций, началась потасовка. В ней, в частности, был замечен представитель «Правого сектора»* (деятельность организации запрещена в РФ) Юрий Лихота.

Как потом рассказали в полиции, инцидент начался после того, как радикалы попытались отобрать у одного из участников марша георгиевскую ленту. Драка была недолгой. Ее смогли разнять около 50 полицейских в касках и с дубинками. Чуть позже собравшиеся шли в колонне и скандировали «Фашизм не пройдет», «Спасибо деду за Победу» и «Победа будет за нами». Они также пели советские песни и декламировали стихи о войне в Донбассе.

* Организация запрещена на территории РФ.