ЛНР: парад Победы в Луганске завершил «Бессмертный полк»

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Луганск, 9 мая. На Театральной площади в центре Луганска состоялся парад, посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Более 1200 военнослужащих Народной милиции ЛНР прошли парадным строем по Театральной площади Луганска. Кроме того, в параде Победы были задействованы более 100 единиц техники и вооружений, в числе которых танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня, а также зенитно-ракетные комплексы.

После завершения военного парада жители ЛНР приняли участие в акции «Бессмертный полк». Участники акции прошли по Театральной площади Луганска с портретами родственников, которые пали в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе боевых столкновений с украинскими силовиками в Донбассе.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства России на Украине не смогли возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата в Киеве. Неизвестные люди перекрыли дорогу группе российских дипломатов, не позволив подойти к монументу, передает «Ридус».