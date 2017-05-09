Два взрыва прогремели на курорте в Таиланде, пострадали 56 человек

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Бангкок, 9 мая. Два взрывных устройства сработали рядом с супермаркетом в таиландском городе Паттани. Пострадали более 50 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени примерно в 14.40 по местному времени (10.40 мск). Устройства были заложены близ торгового центра. Как уточнили в полиции, первое взрывное устройство было маленьким и не нанесло ощутимого вреда, однако второе оказалось крайне опасным. Вероятно, это мог быть заминированный автомобиль. От разрыва второго устройства пострадали, по последним данным, 56 человек.

Паттани является одной из южных провинций Таиланда, в которых действуют мусульманские боевики. В связи с этим взрывы и обстрелы происходят здесь еженедельно.