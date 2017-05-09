ИГ устроило ловушку для армии Сирии в провинции Хомс

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Сухне, 9 мая. Боевики «Исламского государства»* остановили наступление правительственных войск к северо-востоку от Пальмиры.

Сирийские военные глубоко продвинулись в направлении горы Шумрия в провинции Хомс. Целью операции является деблокада города Дейр эз-Зор, до которого осталось 155 километров. САА практически не встречала сопротивления, но около развязки Талила боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) устроили засаду.

Террористы организовали несколько огневых точек с крупнокалиберными пулеметами, дождавшись, когда отряды САА втянутся в западню, боевики открыли огонь. Войска были вынуждены отступить. Командование пока не сообщает о потерях.

* Организация запрещена на территории РФ.