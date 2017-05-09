Великий праздник и великая скорбь: Донецк встретил День Победы красочным парадом
Донецк, 9 мая. Столица Донецкой народной республики сегодня радуется вместе со всем миром, который отмечает Праздник Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
По обе стороны улицы Артёма выстроились старики и молодежь, и в глазах каждого из них искрились слезы гордости за своих соотечественников. Те, кто не успел перед началом парада протиснуться к ограждению, смотрели на происходящее за сотни метров – лишь бы увидеть хоть что-то. Каждый хотел чувствовать себя причастным к празднику и порадоваться вместе со всеми.
В торжественном параде приняли участие все рода войск, включая даже морскую пехоту – бойцы особенно впечатлили зрителей тем, что шли в полном обмундировании.
Руководил парадом командующий штабом оперативного командования ВС ДНР генерал-майор Денис Синенков, принимал парад министр обороны ДНР генерал-лейтенант Владимир Кононов.
«Поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками! 72 года назад наш народ нанес сокрушительное поражение самому страшному в мире злу – фашизму. Наши великие прадеды с мужеством стояли за нашу великую родину и сломили врага. День Победы – это великий праздник, но в то же время и день великой скорби. Мы чтим память наших погибших героев. К сожалению, война и у нас на пороге. Но как 72 года назад, так мы победим и сейчас. Враг будет разбит, и победа будет за нами!» - обратился к военнослужащим, гражданам республики, жителям и гостям города Глава ДНР Александр Захарченко.