Великий праздник и великая скорбь: Донецк встретил День Победы красочным парадом

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Донецк, 9 мая. Столица Донецкой народной республики сегодня радуется вместе со всем миром, который отмечает Праздник Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По обе стороны улицы Артёма выстроились старики и молодежь, и в глазах каждого из них искрились слезы гордости за своих соотечественников. Те, кто не успел перед началом парада протиснуться к ограждению, смотрели на происходящее за сотни метров – лишь бы увидеть хоть что-то. Каждый хотел чувствовать себя причастным к празднику и порадоваться вместе со всеми.

В торжественном параде приняли участие все рода войск, включая даже морскую пехоту – бойцы особенно впечатлили зрителей тем, что шли в полном обмундировании.

Руководил парадом командующий штабом оперативного командования ВС ДНР генерал-майор Денис Синенков, принимал парад министр обороны ДНР генерал-лейтенант Владимир Кононов.