Андрей Союстов: Зачем нам нужен Парад Победы

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9 мая 1945 года. Предместье Берлина Карлсхорст. В 0:16 по московскому времени начальник Верховного главнокомандования Вермахта генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель поставил закорючку под документом, который по-немецки назывался довольно затейливо — «Bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht». По-русски тот же текст назывался куда понятнее — «Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил».

«Ленька, война кончилась!»

О дальнейшем мой дед, на «полуторках», «студебеккерах», «виллисах», «доджах» прошедший «Дорогу жизни» и Курскую дугу, вспоминал так:

«Хорошо помню тот вечер. Сижу, ужинаю... В смысле — ем оставленную с обеда кашу. Ем в первый раз за день, потому что до этого двое суток без передыха мотались в Пиллау и обратно. В пять утра я, получив разрешение, просто выключился. Проснулся где-то в шесть. Еще удивился, почему никто не разбудил раньше?.. Вдруг — топот ног по лестнице, и от удара ноги распахивается дверь. Я чуть котелок на себя не опрокинул — к кобуре дернулся... Мы ж в Кенигсберге стояли — черт его знает, кто там по лестницам шастает... Гляжу, а это — наш зампотех. И лицо у него такое... испуганное. Спрашиваю: «Что случилось?» А он в ответ: «Ленька, война кончилась!» Я так и сел. А он дальше побежал».

Да, это была Победа.

22 июня 1945 года в центральных газетах СССР был опубликован приказ Верховного Главнокомандующего ВС СССР Иосифа Сталина № 370: «В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы!..»

24 июня 1945 года. Москва. 10:00. Облака, цепляющиеся за башни Кремля. Крапающий с утра дождь, постепенно переходящий в ливень. Пролет авиации отменили. Мокрая брусчатка. Мокрые глаза. Ровно в 10 часов, с боем кремлевских курантов, маршал Жуков на белом коне вымахал на Красную площадь. Парад Победы начался.

Через 20 лет после того первого Парада Победы, в 1965 году впервые 9 мая стало выходным и праздничным днем. Тогда же, 9 мая 1965 года состоялся военный Парад, во время которого впервые по Красной площади пронесли Знамя Победы. В том же году была введена традиция Минуты молчания.

Зачем?..

…Зачем нам нужен Парад Победы на Красной площади?

Вот эти тысячи людей и десятки единиц техники, до седьмого пота два месяца тренирующиеся в Алабино, чтобы меньше чем за час пройти по главной площади страны. Пилоты самолетов и вертолетов, до автоматизма отрабатывающие свое место в строю над Кубинкой. Перекрытые в центре Москвы улицы и выходы из станций метро. Невозможность для большей части населения России своими глазами, а не по телевизору, увидеть происходящее. Наконец, деньги, деньги и еще раз деньги, вкладываемые во все это. Зачем нам это?

«Незачем!» — периодически слышим мы от одних. «Чтобы было!» — добавляют другие, которых явно больше, чем первых. «Так положено», — договаривают третьи, самые многочисленные.

Мы настолько привыкли к Парадам 9 мая, что перестали задумываться, зачем они действительно нужны. Дабы отдать дань памяти погибшим? Да. Чтобы выразить свое уважение к ветеранам? Наверное, да. Для поднятия престижа государства, пиара правительства–мощи ОПК–силы Армии? Безусловно, да.

Это все? Нет.

Кто бы чего ни говорил, но современная Россия — правопреемница СССР не только в юридическом, но и в духовном смысле. Если мы родом из детства, то современная Россия — родом из Советского Союза, державы-победительницы. Можно заменить красный флаг триколором, можно закрывать Мавзолей декорацией, можно вешать памятные доски Колчаку и Маннергейму, но от этого ситуация не изменится.

Наша супердержава рождалась среди раскулачивания, электрификации, индустриализции и коллективизации 30-х, на кровавых полях сражений первой половины 40-х. Никто не забыт и ничто не забыто. Мы наследники того поколения титанов, которые все это вынесли на своих плечах.

«Связь времен» для нас — не отвлеченное понятие. У нас все государство держится в первую очередь на этой связи, а уж потом на Конституции. 9 мая 1945 года — это точка национального единения, точка народного понимания: «Мы смогли!»

Сейчас эта точка единения становится для нас еще и точкой опоры. Недаром появился тезис: «Если надо — повторим!» — хотя не дай бог, конечно.

Это ритуал

Парад Победы 9 мая для России — уже не просто мероприятие. Это ритуал, почти религиозный. И это нормально. А еще это маркер, способ идентификации. Если ты за Парад — свой, если против — чужой. Почему? Потому что «нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой».

Когда мы смотрим Парад Победы, то мысленно видим среди марширующих парадных расчетов наших родных, прошедших войну. То самое поколение титанов. И если кого-то по какой-то причине Парад Победы не устраивает, это почти сразу переводит дискуссию на личностный уровень.

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Парад Победы 9 мая — это, помимо прочего, возможность почувствовать себя сильным, ощутить себя победителем. Испытать гордость за себя и за страну, в которой живешь. Которая может проигрывать сражения, но выигрывать войны. Дорогой ценой, да. Но выигрывать.

Парад Победы — это напоминание тем, кто забывает, что такое Отечественная война по-русски. Когда Россия, размазывая кровавую юшку по лицу, встает и, забыв про евротолерантность, в очередной раз прокатывается до Берлина. Так что лучше не будить русского медведя. Потому что, во-первых, «медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет». А во вторых, мы за ценой не постоим. Хотя не дай бог, конечно…

Поэтому, чтобы не пришлось — вот он, Парад. Пусть видят, пусть думают.

Парад, смирно!

9 мая 2017 года. Москва. 10:00. И раз! Раз! Раз, два, три! — впечатывая каблуки в Красную площадь, движется знаменная группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. 8 бойцов выносят государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Над площадью звучит мелодия «Священной войны», словно эхо грозного 1941-го.

— Парад, смирно! Для встречи слева — на караул!

К замершим шеренгам плывет автомобиль министра обороны с «говорящим» номером 0001МО77. Герой Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в парадном мундире молодцевато вскинул правую руку к виску, левая — при кортике…

Парад на Красной Площади в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался. Что дальше?

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Обращение президента России Владимира Путина. Минута молчания. Лица, лица, лица. Старые, молодые, суровые и улыбающиеся. Сдавленное дыхание. Новая парадная форма со стоячим воротником — как тогда, 72 года назад. И наконец:

— Парад, смирно! К торжественному маршу побатальонно! На одного линейного дистанции!..

Облака, цепляющиеся за башни Кремля. Мокрая брусчатка. Мокрые глаза. Рокот шагов парадных расчетов. Отмененный из-за погоды пролет авиации — как тогда, в 1945-м. Ветер. Холод. Озноб по коже. Пошла броня... Победа!