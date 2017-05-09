Грандиозное сооружение – Яхтенный мост в Питере – открыли на один день: мнения горожан. ФАН-ТВ

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В Петербурге на один день открыли новую переправу – Яхтенный мост. Грандиозное сооружение через Большую Невку позволяет удобно добираться до стадиона «Санкт-Петербург Арена». Первыми испытателями конструкции стали болельщики, спешившие на матч «Зенит» – «Терек». Их мнения и собрало ФАН-ТВ.

«Зенит» принял гостей. На новом стадионе «Санкт-Петербург Арена» прошел матч между питерской дружиной и командой «Терек» из Грозного. Городские власти в очередной раз назвали матч «тестовым». Однако в этот раз тестировали не только сам стадион, вместивший более 30 тысяч зрителей, но и новую пешеходную переправу через Большую Невку. Яхтенный мост пока в эксплуатацию официально не сдан, но для болельщиков его открыли в день игры, а корреспонденты ФАН-ТВ из первых уст узнали об их впечатлениях о новом пути.

«Очень хорошо. Обкатка, я думаю, прошла успешно. Конечно, как писали, пройдет «тестирование на болельщиках». Но все равно, прикольно! Погода хорошая, матч тоже будет хороший. Потрясающе, нравится нам! Недалеко, прогулялись всего 15 минут», – говорит молодой человек. На его шее, так же как и на шее его спутницы, красуются шарфы с узнаваемой сине-бело-голубой символикой.

«Если сегодня не обвалится мост – будем пользоваться! Это очень удобно. Еще бы вход расположили с этой стороны», – высказывает свое мнение еще одна группа болельщиков.

«Очень понравилось! Мост очень красивый и большой», – говорит мальчик лет семи. Папа добавляет: «Удобно для тех, кто живет на той стороне. Это разгрузка пути. На метро мне в любом случае ехать нужно было бы одну станцию. Это немного, но все равно – потом идти пешком. А тут я уже через 15 минут на стадионе».

Корреспондент ФАН-ТВ останавливает еще одну пару: папа с сыном идут на футбол. «Замечательный мост, очень понравился! С велосипедными дорожками, пешеходными. Шикарные виды на стадион, на строящуюся башню «Газпрома», в общем – супер. Думаю, когда матчи будут, он будет очень востребован. Потому что добираться пока не очень удобно до стадиона, а это, конечно, решение!»

«Впечатления очень яркие, погода сегодня благоприятствует! Настроение супер, конечно! А ребенку проехаться на каком-то своем детском транспорте тоже было бы здорово. Нам все нравится, и мы предвкушении матча», – радостно сообщает мама с ребенком на руках.

Одно из главных преимуществ новой переправы, которое выделили собеседники корреспондентов ФАН-ТВ, – возможность оставить собственный автотранспорт на противоположной стороне переправы (напомним, что на личных машинах к стадиону не подъехать) и прогуляться по Яхтенному мосту пешком, наблюдая при этом замечательный вид.

«Отличные впечатления, очень приятные эмоции. Да, немножко не достроен. Но всё в лучшем виде, хорошо работали, всё получилось!» – наперебой делятся своими впечатлениями болельщики постарше.

«Мы будем им пользоваться, нам понравилось. Красивый вид, получилось много красивых фотографий», – отмечают парень с девушкой.

«Я считаю, что очень нужен такой мост, – говорит молодой человек, чей свитер тоже подчеркивает цвета любимой футбольной команды Петербурга. – Он, на самом деле, разгружает транспортную проблему на Крестовском острове. Поэтому мост очень полезен, можно оставить машины у любого торгового комплекса на улице Савушкина».

«Очень хорошо. Быстро дошли, машину оставили на платной парковке с той стороны, всё прекрасно», – отмечает мужчина, в сопровождении своей «дамы сердца» тоже идущий на футбол.

Добавим, что на постоянной основе пешеходный мост заработает в конце мая, на нем необходимо выполнить еще ряд декоративных работ. Однако уже сегодня его центральная часть закатана асфальтом, по бокам уложена брусчатка, ограды окрашены, но лоска переправе пока не хватает.

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