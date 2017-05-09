Глава ДНР в День Победы призвал жителей Донбасса не забывать подвиг советских солдат

В закладки

Скопировать

Донецк, 9 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил жителей Донбасса с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы ДНР.

«На протяжении многих десятилетий 9 мая является самым святым праздником для всех нас. В этот день наши отцы и деды окончательно сломили хребет гитлеровцам. Это символ истинного мужества и воинской славы, преданности и любви к Отчизне, торжество великого и непобедимого народа», — сказал Захарченко.

Глава республики также отметил, что военнослужащие Вооруженных сил ДНР достойно продолжают боевые традиции героев-фронтовиков, защищая свою родину в наше время.