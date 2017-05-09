Плотницкий: Киевские нацисты превратили Донбасс в истерзанный Сталинград

В закладки

Скопировать

Луганск, 9 мая. Глава ЛНР Игорь Плотницкий в День Победы выступил с речью, в которой провел параллели между Донбассом и Сталинградом, отметив, что и первый, и второй были истерзаны фашистами, разве что в случае Донбасса речь идет о киевских последователях этой идеологии.

Плотницкий в своей речи рассказал о гордости, которая переполняет луганчан, являющихся потоками победителей. Глава ЛНР напомнил, что 287 жителей Луганщины были удостоены звания Героя Советского Союза.

Однако прошло всего 70 лет, и нацистские настроения вновь сильны — на сей раз в Киеве, отметил Плотницкий. Заполыхали факельные шествия, нацисты, прикидывающиеся «истинными украинцами» начали диктовать свои правила.

«Украина фактически отказалась от Дня Победы, но люди, те украинцы, в чьих жилах течет кровь победителей, никогда не променяют парад величия на жалкое шествие ничтожества», — отметил Плотницкий.

Глава ЛНР отметил, что киевские последователи переняли не только идеи, но и методы Третьего рейха.

«Многие города и села Донбасса превращены в истерзанный Сталинград. И судя по всему, разбуженный киевской хунтой кровожадный молох войны не собирается останавливаться только на этих жертвах», — предположил Плотницкий.

Однако луганчане поднялись на защиту родной земли и ведут битву за «сохранение нашей национальной идентичности, веры, языка, истории и культуры», и в этой битве обязательно победят, выразил уверенность Плотницкий.