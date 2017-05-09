Сирия: САА перехватила автоколонну боевиков с французскими ракетами

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Дамаск, 9 мая. Сирийские военные перехватили партию боеприпасов для террористов от зарубежных «спонсоров».

Сирийская служба безопасности получила информацию об очередной поставке боеприпасов для исламистов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Автоколонна двигалась в сторону района Восточная Гута, который контролируется джихадистами. Военные устроили засаду по пути следования автомобилей.

Оперативники принудительно остановили колонну и досмотрели груз. В машинах оказалось несколько сотен тысяч патронов, минометные мины, стрелковое оружие и ракеты французского производства. В службе безопасности заявляют, что Запад продолжает вооружать не только «умеренных» оппозиционеров, но и террористов.