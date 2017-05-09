Унижение и ненависть: как неонацисты издевались над ветеранами войны в Киеве

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Киев, 9 мая. Несмотря на объявление президентом страны Петром Порошенко 9 мая Днем примирения, этот день стал днем издевательств и унижений в отношении ветеранов Великой Отечественной войны и их родственников. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), передав в редакцию видео с места событий.

На видео можно увидеть серию атак на ветеранов и их родственников со стороны неонацистов Организации украинских националистов (ОУН, как и УПА*, запрещены в РФ). Молодчики напали на участников акции «Бессмертный полк» в центре Киева, возле станции метро «Арсенальная», где начиналось шествие.

Сотни горожан и туристов стали свидетелями безобразных сцен с нападением на пожилых людей.

- Я не сниму георгиевскую ленточку, это память об отце, - кричала одна из женщин, пока ее хватали за руки и вырывали портрет отца.

- Как вам не стыдно, что вы делаете, подонки?! – кричала другая женщина, у которой вырвали портрет и сломали его об колено.

- Где ваша свобода, где ваша свободная Украина, мрази?! – кричал пенсионер, у которого сорвали ленточку с воротника куртки.

Но лучше всех сказала о ситуации пожилая женщина, зажатая в угол полицейскими:

- Спасибо Порошенко, спасибо Гройсману, спасибо всем, кто довел Украину до такого бесстыдства! И отдельное спасибо госпоже Меркель за поддержку всех этих подлецов!

В конце концов, колонна начала движение. Из толпы доносятся крики: «Позор!», «Фашизм не пройдет!». В ответ неонацисты кричат: «Слава Украине!»», «Смерть ворогам!» и прочие. В ответ в толпе пели военные песни: «День Победы», «Священная война» и другие.

Напомним, ранее ФАН сообщал о том, что весь центр Киева увешан листовками с призывами к неонацистам приходить завтра к 9 утра к станции метро «Арсенальная», чтобы расправиться с участниками шествия «Бессмертный полк». Тем не менее власти не смогли или не захотели предотвратить расправу над ветеранами и их родными.

* Организация запрещена на территории РФ.