Захарченко назвал терактом взрывы у мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР

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Донецк, 9 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко обвинил украинские власти в организации взрывов на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила».

Захарченко заявил, что не исключает причастность украинских спецслужб к организации взрывов в районе «Саур-Могилы».

По словам председателя фракции «Донецкая республика» Александра Костенко, взрыв возле «Саур-Могилы», был организован украинскими силовиками с целью покушения на Александра Захарченко.

«Инцидент вблизи мемориального комплекса «Саур-Могила» 8 мая можно расценивать как террористический акт, направленный против главы ДНР Александра Захарченко», — заявил Костенко.

Напомним, 8 мая в ДНР на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» произошли два взрыва. Взрывы прогремели за несколько минут до проезда колонны с журналистами и кортежа главы ДНР Александра Захарченко, передает «Газета.Ру».