Украинские радикалы устроили травлю харьковского депутата из-за Дня Победы

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Харьков, 9 мая. Народный депутат Харьковского городского совета оказался заблокированным в своей квартире из-за желания отпраздновать День Победы.

Руководитель общественного движения «Украинский выбор - право народа» стал объектом травли националистов из-за принципиальной позиции в вопросе празднования Дня Победы. Депутату удалось сообщить, что сегодня в 6 часов утра группа вооруженных людей в масках начала ломиться в его дверь, сообщает RT. Нардеп успел вызвать наряд милиции, после чего националисты отключили свет и интернет.

Отмечается, что радикалы настроены очень агрессивно, группа состоит из 20 человек, пишет Газета.ру. Еще несколько активистов движения «Украинский выбор» были заблокированы националистами в Киеве.