Силовики обстреляли ЛНР из танков и минометов во время парада в День Победы

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Донецк, 9 мая. Во время проведения торжественного парада, посвященного Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками, украинские силовики произвели обстрел мирных районов республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщают в оперативном командовании ВС ДНР, с позиций украинских силовиков в период с 21.00 до 9.00 велся обстрел в направлении улиц Пушкина, Дружбы и переулка Западный в поселке Безыменное на юге республики. В ходе обстрела солдатами украинской армии были применены артиллерийские снаряды калибром 152 мм. Кроме того, работали танки и минометы калибром не менее 120 мм.

В целом за указанный период было выпущено порядка 70 боеприпасов.