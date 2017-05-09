Сирия сегодня: САА наступает на ИГ под Пальмирой, США готовят вторжение у Хомса

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Сирия, 9 мая. ООН надеется получить больше информации о зонах деэскалации. США и Иордания активизировались под Хомсом. САА наступает под Пальмирой при поддержке ВКС РФ. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Страсти вокруг зон деэскалации

На Западе точно не привыкли думать со скоростью света. Показательный пример: в Сирии вот уже несколько дней действуют зоны деэскалации, но страны-члены Совбеза ООН все еще намерены получить о них больше информации. И только потом принимать резолюцию в поддержку достигнутых в Астане договоренностей. Об этом рассказал журналистам постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скуг.

В общем, ситуация вырисовывается странная. Россия внесла в Совбез проект резолюции в поддержку зон деэскалации, но точная дата голосования по документу все еще не определена. Запад ждет, что страны-гаранты перемирия подробно расскажут о состоянии дел между сторонами, позиции Башара Асада и оппозиции. Из этого, как уверены страны ООН, и будет понятно, как инициатива будет выполняться и поддерживать ли ее.

В то же время министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем высказался вполне определенно: Дамаск против присутствия наблюдателей ООН в зонах деэскалации. Да, сирийское правительство будет соблюдать соглашение, но если Запад посмеет нарушить договоренности, тут же применит силу. А вмешательство международных сил расценивается Дамаском как одно из нарушений.

В какой-то степени визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк и его встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном тоже идет в струе этой ситуации в Сирии. По крайней мере, уже известно, что сирийская проблематика будет стоять на повестке переговоров под первым номером. Возможно, стороны придут к необходимости создания рабочей группы, которая будет заниматься самыми острыми и наболевшими двусторонними вопросами.

Новое расследование химатаки

Показательны и метания Запада касательно газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Многие были готовы сразу повесить вину на режим Асада еще до проведения расследования. Но, как отметил в беседе с журналистами шведский эксперт Оке Селльстрем, рано обвинять Дамаск до проведения полного расследования.

Такие слова внушают надежду, что на Западе еще остались трезвые умы, которые понимают: необходимо рассмотреть всю информацию, а также еще не полученные данные, взвесить и сопоставить их. Даже если на секунду представить, что сирийские власти в 2013 году уничтожили не все химическое оружие, каков их мотив применять его сейчас? В военном отношении Дамаск точно не приобретает ничего важного.

Селльстрем не так давно возглавлял расследование ООН в отношении газовой атаки в Сирии (в 2013 году) — этого опыта хватает, чтобы называть нынешнюю ситуацию вокруг химоружия политизированной. По его словам, США, Великобритания и Франция хотят максимально очернить власти Сирии и избавиться от президента Асада.

США активизировались под Хомсом

В Дамаске, кстати, есть еще и одна причина забеспокоиться. У границы с Сирией вроде бы замечены колонны бронетехники США и Иордании. Об этом сообщают некоторые СМИ со ссылкой на источник в разведывательных службах республики, потому достоверность информации еще предстоит проверить.

Согласно этой версии, военную технику заметили сирийские беспилотники. Трудно было не определить, как на военной базе в Иордании, которая находится недалеко от провинции Хомс, вдруг разместились около 400 единиц военной техники.

В Дамаске опасаются, что США и Иордания могут начать вторжение на территорию республики, прикрываясь помощью боевикам «Свободной сирийской армии». Те размещаются у пограничного перехода Аль-Танф и якобы сражаются с «Исламским государством» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ).

Наступление на востоке Пальмиры

Правительственные силы Сирии снова возобновили свое наступление на востоке Пальмиры. В борьбе с террористам им активно помогают ВКС РФ. Наступательная операция стала возможной после того, как САА отошла от серьезных потерь и провела перегруппировку войск.

После этого вертолеты ВКС РФ расчистили путь для продвижения силам элитного «5-го легиона» и подразделениям народного ополчения. При этом сообщается, что наша авиация уничтожила часть огневых позиций боевиков около авиабазы Тияс, перекрестка Талила и в районе города Арака. Правительственные войска при этом наступают в сторону города Сухне.