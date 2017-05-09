Порошенко в День Победы выступил с русофобской и оскорбительной речью

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Киев, 9 мая. Украина больше не будет праздновать победу над нацизмом по «московскому сценарию». Такое заявление сделал глава Украины Петр Порошенко, выступая на присяге новобранцев президентского полка и 101-ой бригады охраны Генштаба.

Порошенко признал, что праздник Победы «есть и будет», и подчеркнул, что украинцы сыграли важную роль в победе над нацизмом.

«Война имела отдельное украинское измерение, которое для нас является главным», — отметил Порошенко.

Также украинский президент обвинил Россию в том, что та якобы пытается «использовать победу над нацизмом для удовлетворения ее реваншистских, имперских и экспансионистских потребностей», а кроме того, обвинил Россию в попытках переписать историю войны в ущерб Украине.

Порошенко заявил, что Украина впредь не будет отмечать праздник Победы по «московскому сценарию».

Напомним, на Украине несколько лет идет истребление советского наследия. Так называемая декоммунизация затронула и празднование Дня Победы. Так, с 2015 года 9 мая именуется Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — Днем памяти и примирения. Символом обоих праздников является красный мак. Традиционные георгиевские ленточки строго запрещены.

Великая Отечественная война стала величайшей трагедией советского народа. По разным данным, за годы войны погибло от 16 до 27 млн советских граждан — как военных, так и мирных. Ценой невероятных усилий советского народа удалось сломить напор гитлеровских войск и освободить Европу и весь мир от нацизма.