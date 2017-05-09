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Новости Сирии
ВКС РФ поддержали наступление САА на востоке Пальмиры

ВКС РФ поддержали наступление САА на востоке Пальмиры

12:27  9 Мая 2017
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ВКС РФ поддержали наступление САА на востоке Пальмиры

Пальмира, 9 мая. Правительственные войска Сирии возобновили наступление на востоке Пальмиры при поддержке ВКС РФ.

Военные источники сообщают, что Сирийская арабская армия возобновила наступательную операцию в провинции Хомс после понесенных тяжелых потерь. Войска провели перегруппировку и доложили о готовности вести боевые действия. Вертолеты ВКС РФ расчистили путь для продвижения элитному «5-му Легиону» и подразделениям народного ополчения.

ВКС РФ поддержали наступление САА на востоке Пальмиры

Отмечается, что российские вертолеты уничтожили ряд огневых позиций боевиков около перекрестка Талила, авиабазы Тияс и в районе города Арака. Правительственные войска наступают в направлении города Сухне.

Алексей Громов
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