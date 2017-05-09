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Сирия, 9 мая. В ходе столкновений с ИГ** к западу от Даръа отряды ССА** потеряли 32 боевика. Армия САР наступает на позиции «Джебхат ан-Нусры»*** и ее союзников в направлении городов Аль-Латамина и Мурек. По неподтвержденным данным, «Тигры» выбили ИГ из поселения на востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): атакует позиции «Джебхат ан-Нусры» и ССА на севере провинции Хама, готовясь к штурму городов Мурек и Аль-Латамина; отбила у ИГ населенный пункт Аль-Махдум к западу от аэродрома «Аль-Джирах» на востоке провинции Алеппо; вышла к КПП «Заза» в ходе столкновений с исламистами в Восточном Каламуне; ведет бои с ИГИЛ* по периметру авиабазы к югу от Дейр эз-Зора.

Исламское государство» (ИГИЛ): уничтожило 32 бойцов ССА в ходе противостояния на западе провинции Даръа; казнило 47 человек, и в том числе 12 своих боевиков, в иракском городе Хавиджа.

Курды: обнаружили тайник с боеприпасами, вооружением и взрывчаткой ИГ в городе Ат-Табка.

Провинция Дамаск

Части Сирийской арабской армии (САА) несколько продвинулись вглубь оккупированных боевиками исламистских группировок территорий в районе восточных склонов гор Каламун к северо-востоку от столицы. Наступающие подразделения с боями вышли к блокпосту «Заза», сообщает правительственный источник. Военнослужащие атакуют позиции террористов, двигаясь вдоль магистрали, соединяющей Дамаск и Багдад. Накануне сирийским военным удалось выбить отряды исламистов из района высоты Сабихия. На этом направлении действуют, в частности, бойцы элитного подразделения армии САР «5-ый легион».

Провинция Алеппо

По информации источника, связанного со спецподразделением правительственной армии САР «Тигры», отряды спецназа в результате серии мощных атак освободили от оккупации «Исламского государства» населенный пункт Аль-Махдум, расположенный к западу от военной авиабазы «Аль-Джирах» на шоссе Алеппо – Ат-Табка – Ракка в восточной части провинции. Официального подтверждения этих данных пока не было. Несколько месяцев назад правительственные войска во главе с «Тиграми» вели масштабную освободительную операцию на этом направлении, в ходе которых от ИГ были зачищены обширные территории, в том числе их ключевой форпост город Дейр Хафир. Однако в связи с неожиданной атакой боевиков оппозиционных сил на севере провинции Хама, часть действующих в Алеппо подразделений САА была переброшена туда с целью отразить внезапное наступление «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников по исламистскому объединению «Тахрир аш-Шам». Однако теперь кампания против ИГИЛ в районе аэродрома «Аль-Джирах» возобновилась. Накануне ВВС Сирии провели серию мощных бомбардировок позиций террористов в окрестностях их другого стратегического оплота — города Маскана у границы с провинцией Ракка.

Провинция Хомс

Военизированные отряды ливанской организации «Хезболла», поддерживающие армию САР в борьбе против террористических группировок, примут участие в предстоящей широкомасштабной операции против ИГИЛ в центральной части республики. Об этом сообщил ливанский новостной портал Al Masdar News. Так, в связи с организацией зон деэскалации правительственные силы переключили внимание на борьбу с «Исламским государством»*. Предполагается, что отряды будут переброшены в район газового месторождения Аш-Шаир и гор Аш-Шумария, со стороны которых продолжается наступление в направлении важнейшей артерии Алеппо – Ханассер – Саламия – Хама, так называемой «дороги жизни». Ранее бойцы «Хезболлы» уже действовали в районе Пальмиры, однако позже они были отведены в связи с прибытием в регион военнослужащих «5-ого легиона» САА.

Провинция Дейр эз-Зор

Как передает местный медиа-центр DeirEzzor24, по периметру военного аэропорта, расположенного на юге от административного центра провинции, вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими военными и боевиками «Исламского государства». Однако никаких подробностей о ходе противостояния и возможных потерях сторон источник не приводит. Напомним, данный стратегический объект армии САР уже несколько лет находится в кольце окружения террористов. Отряды ИГ не оставляют попыток захватить правительственную базу, но безуспешно. Военнослужащим САА удается держать оборону, однако их попытки разблокировать аэродром пока также не дали ощутимых результатов. Несмотря на отдельные успехи на этом направлении, части сирийских войск в численной силе здесь по-прежнему уступают ИГИЛ.

Провинция Даръа

Согласно данным информагентства «Аль-Амак», подконтрольного силам ИГ, в ходе недавних столкновений к западу от города Даръа были убиты по крайней мере 32 боевика Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшей организации оппозиционного блока. Кровопролитные столкновения накануне и сегодня утром разворачивались в населенных пунктах Тасиль, Джлин и Адауан, а также в их окрестностях вдоль линии разграничения сторон. Никаких сведений о потерях в живой силе в рядах ИГИЛ источник не оглашает. В минувшие сутки столкновения между вооруженной оппозицией и «Исламским государством» на юге республики шли практически беспрерывно. От лица ИГ в Даръа выступают боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Ранее им удалось отбить у «свободной армии» часть территорий на западе провинции и сформировать свой анклав.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийской демократической армии (SDF)**** обнаружили крупный склад боеприпасов и вооружений террористов «Исламского государства» в города Ат-Табка, который теперь почти полностью контролируют курды. Также оттуда было изъято большое количество самодельных взрывных устройств боевиков, сообщил журналистам источник в командовании SDF. В настоящее время саперные подразделения продолжают разминирование захваченных у ИГ территорий. Кроме того, продолжаются бои к северу от населенного пункта — в районе Евфратской ГЭС. На данный момент курдские силы заняли почти половину территории станции, однако отряды террористической организации не прекращают упорного сопротивления.

Провинция Хама

Военнослужащие 39-ой и 41-ой бригад, а также 4-ой механизированной дивизии и «5-ого легиона» сирийской армии готовятся к наступлению на стратегический форпост вооруженной оппозиции на севере провинции — на город Аль-Латамина. Об этом сообщило информагентство Al Masdar News. Этот населенный пункт уже несколько лет находится в оккупации боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам», ССА и других исламистских формирований. В настоящий момент правительственные силы действуют на южной окраине города. Другой ближайшей ключевой целью САА является Мурек. Отмечается, что после зачисти этих двух населенных пунктов от исламистов останется освободить только город Кафр Зета, чтобы полностью выбить радикалов с территории северной Хамы.

Ирак

Боевики ИГИЛ устроили массовую казнь в городе Хавиджа на западе провинции Киркук. По данным портала Iraqi News, террористы убили 47 пленных, 12 из которых — члены «Исламского государства». Заключенные были казнены по приказу высокопоставленного чиновника — так называемого «вали» (или мэра) города. Способ убийства не раскрывается. «Исламское государство» контролирует Хавиджу с 2014 года. Тогда же боевиками был захвачен и ряд других регионов центральной части Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.