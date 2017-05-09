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Москва, 9 мая. Российские солдаты и сегодня готовы на любой подвиг ради своей родины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Параде Победы в Москве.

Российский лидер отметил, что Великая Отечественная война не обошла ни одну семью в стране.

«Мы чувствуем кровное пронзительное родство с поколением героев и победителей. И, обращаясь к ним, скажу: вам никогда не будет стыдно за нас. Русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа», — сказал Путин.

По словам президента, такие воины есть и сегодня, ими гордится страна, они будут беречь Россию, как это делали солдаты Победы.