Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве

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Москва, 9 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

После завершения военного парада на Красной площади Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон пришли пешком в Александровский сад, где военнослужащие Президентского полка установили венки от имени лидеров России и Молдавии. Путин и Додон поправили ленты и почтили память погибших минутой молчания. Затем президенты возложили цветы на аллее городов-героев.

В церемонии также принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, глава правительства Дмитрий Медведев, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и министр обороны России Сергей Шойгу.