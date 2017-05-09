Российских дипломатов не пустили к памятнику Неизвестному солдату в Киеве

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Киев, 9 мая. Сотрудникам посольства России на Украине не позволили возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве. В итоге им пришлось возложить цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, который руководил операцией по освобождению Киева в 1944 году.

Группа неизвестных людей перекрыла российским дипломатам доступ к памятнику. Переговоры с ними никаких результатов не дали. По другим данным, около памятника проходили официальные мероприятия, в частности, возложение цветов Петром Порошенко и другими первыми лицами страны, а потому российским дипломатам в доступе к мемориалу было отказано.

Возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату российским дипломатам так и не удалось. Сотрудники посольства решили возложить цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, который руководил операций по освобождению Киева в 1944 году. Это может стать последним возложением цветов к монументу, поскольку в рамках закона о декоммунизации он должен быть снесен.