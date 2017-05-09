Медведев поздравил россиян с Днем Победы

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Москва, 9 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 72-летием Победы в Великой Отечественной войне. Глава кабмина отметил, что этот праздник является великим для России.

«День Победы — великий день для нашей страны. С праздником!», — написал премьер в Twitter.

Напомним, парад Победы прошел утром 9 мая в Москве и других городах России. В столице впервые на Красную площадь вышла арктическая военная техника — самоходные комплексы ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и ЗРПК «Панцирь-СА».