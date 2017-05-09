Россия всегда будет на стороне сил мира — Путин

В закладки

Скопировать

Москва, 9 мая. Россия всегда будет с теми, кто выступает за равноправное партнерство и против войны, заявил президент России Владимир Путин во время парада Победы в Москве.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что «Россия всегда будет на стороне сил мира», с теми, кто выступает за равноправное партнерство и считает идею войны противной жизни и самой человеческой сущности.

Напомним, сегодня в Москве прошел военный парад, посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие около 10 тыс. человек и свыше 100 единиц наземной военной техники. На параде дебютировала арктическая техника, такая как новейшие комплексы противовоздушной обороны ЗРК «Тор-М2ДТ» и ЗРПК «Панцирь-СА». Характерны не только технические особенности техники, но и ее раскраска: боевые машины окрашены в холодные, северные цвета, а на корпуса нанесены изображения белого медведя, сообщает «Газета.Ru».