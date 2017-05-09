ВКС РФ приняли участие в параде Победы в Таджикистане

В закладки

Скопировать

Душанбе, 9 мая. Авиация ВКС России приняла участие в параде Победы, который состоялся в столице Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Воздушным парадом над столицей Таджикистана впервые прошло звено российских штурмовиков Су-25СМ. Самолеты выполнили три прохода церемониальным строем на высоте 300 метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, в параде Победы приняли участие 110 российских военнослужащих 201-й военной базы, которая дислоцируется в Таджикистане.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий принято решение об отмене воздушной часть военного парада на Красной площади в Москве, передает «Газета.Ру».