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ВКС РФ приняли участие в параде Победы в Таджикистане

ВКС РФ приняли участие в параде Победы в Таджикистане

11:52  9 Мая 2017
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ВКС РФ приняли участие в параде Победы в Таджикистане

Душанбе, 9 мая. Авиация ВКС России приняла участие в параде Победы, который состоялся в столице Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Воздушным парадом над столицей Таджикистана впервые прошло звено российских штурмовиков Су-25СМ. Самолеты выполнили три прохода церемониальным строем на высоте 300 метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, в параде Победы приняли участие 110 российских военнослужащих 201-й военной базы, которая дислоцируется в Таджикистане.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий принято решение об отмене воздушной часть военного парада на Красной площади в Москве, передает «Газета.Ру».

Алексей Громов
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