Авиация впервые с 1945 года приняла участие в параде Победы в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 мая. Парад в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Петербурге. Он начался в 10.00 на Дворцовой площади.

В параде участвовали свыше 4 тыс. военных Санкт-Петербургского гарнизона и около 100 единиц техники. Во главе механизированной колонны прошел советский танк Т-34. Также в параде приняли участие танки Т-72Б3, БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К», оперативно-тактические комплексы «Искандер» и ЗРК С-300

Принял парад командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

Особенностью парада в этом году стало участие военной авиации, которая пролетела в небе над Петербургом в День Победы впервые с 1945 года. Над зрителями пролетели 40 самолетов и вертолетов, в том числе и новейшие истребители, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, военно-морской парад в Северной столице был отменен в связи с тем, что корабли ВМФ РФ, которые должны были принимать в нем участие, 6 мая ушли из акватории Невы в связи с выполнением задач по предназначению и не вернулись к 9 мая.