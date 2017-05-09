Военно-морской парад в День Победы отменили в Петербурге

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 9 мая. Военно-морской парад не состоится в День Победы в Петербурге. Корабли ВМФ РФ, которые снялись с рейда в Северной столице, 6 мая ушли из акватории Невы в связи с выполнением задач по предназначению и не вернулись к 9 мая.

В военно-морском параде должны были принимать участие подлодка «Колпино», корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Ливень», тральщики РТ-57 и «Александр Обухов» и другие.

В День Победы в Петербурге запланирован смотр личного состава, авиации и техники, который пройдет на Дворцовой площади.