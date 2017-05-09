Путин: победа СССР над фашизмом навсегда вписана в историю человечества

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Москва, 9 мая. Победа Советского Союза над фашизмом навсегда вписана в историю человечества вершиной торжества жизни разума над варварством. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Триумфальная победа над страшной тоталитарной силой навсегда останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней», — сказал Путин, обращаясь к ветеранам и участникам парада Победы на Красной площади в Москве.

Президент отметил ключевую роль Советского Союза в победе над фашизмом, подчеркнув, что «мы никогда не забудем, что именно наши отцы, деды и прадеды отвоевали свободу Европы и мир на планете». Глава государства также напомнил о героизме рядовых солдат, ополченцев, тружеников тыла, партизан и подпольщиков, которые внесли неоценимый вклад в Великую Победу.