Парад в честь 72-й годовщины Победы завершился на Красной площади

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Москва, 9 мая. Парад Победы завершился на Красной площади. В торжественном мероприятии была задействована разнообразная военная техника, а также пешие колонны.

Парадные расчеты воинских формирований, почетный караул ВС РФ, курсанты военных училищ и др. прошли по брусчатке в это утро. С торжественной речью по случаю 72-й годовщины победы выступил президент России Владимир Путин.

Более сотни боевых машин было представлено на параде В их числе — танки Т-34 и «Армата», различные бронеавтомобили и самоходные гаубицы. Также были продемонстрированы зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С» «Тор-М2У», «Бук-М2». Кроме того, впервые на Красную площадь вышла арктическая военная техника - самоходные комплексы ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и ЗРПК «Панцирь-СА», сообщает РИАМО.