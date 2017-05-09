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Россия
Путин назвал главную причину начала Второй мировой войны

Путин назвал главную причину начала Второй мировой войны

11:05  9 Мая 2017
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Путин назвал главную причину начала Второй мировой войны

Москва, 9 мая. Предотвратить Вторую мировую войну помешала разобщенность ведущих стран мира. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве. 

Президент отметил, что чудовищной трагедии способствовало попустительство идеологии расового превосходства, а также разобщенность ведущих мировых стран. Именно в силу этого нацисты присвоили себе право решать судьбу других народов и смогли развязать самую жестокую и кровавую войну, поставив на службу своим интересам почти всю Европу. 

«Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством», — подчеркнул верховный главнокомандующий. 

#путин
Владимир Багров
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