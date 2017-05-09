Путин назвал главную причину начала Второй мировой войны

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Москва, 9 мая. Предотвратить Вторую мировую войну помешала разобщенность ведущих стран мира. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве.

Президент отметил, что чудовищной трагедии способствовало попустительство идеологии расового превосходства, а также разобщенность ведущих мировых стран. Именно в силу этого нацисты присвоили себе право решать судьбу других народов и смогли развязать самую жестокую и кровавую войну, поставив на службу своим интересам почти всю Европу.