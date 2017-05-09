Двух человек задержали в Киеве за баннеры с георгиевскими ленточками

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Киев, 9 мая. Двух человек задержала киевская полиция за попытку развернуть баннер с георгиевскими лентами во время мероприятий в центре столицы.

Колонна, состоящая из участников акции «Бессмертный полк», сформировалась у станции метро «Арсенальная» в центре Киева. Согласно украинскому законодательству о «декоммунизации», любая советская символика запрещена, поэтому люди пришли сюда в основном с фотографиями воевавших родственников и красными гвоздиками в руках.

Тем не менее, двое участников акции попытались развернуть баннеры с георгиевскими лентами. Полиция задержала «провокаторов», сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Шествие движется к парку Вечной славы. Вход в парк заблокировала группа людей, сейчас правоохранители ведут с ними переговоры.

Напомним, в рамках борьбы с советским наследием 9 мая на Украине переименовано в день Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая отмечается День памяти и примирения. При этом использование советской символики на мероприятиях строго запрещено. Участникам акции «Бессмертный полк» неоднократно угрожали украинские радикалы.