Почти 60% избирателей проголосовали на президентских выборах в Южной Корее

В закладки

Скопировать

Сеул, 9 мая. Около 60% избирателей проголосовали на выборах президента Южной Кореи, которые проходят во вторник. По данным ЦИК, на 14.00 (8.00 мск) явка составила 59,9% — 25,42 млн человек.

В стране работают около 14 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 20.00 по местному времени. На выборах зарегистрировано порядка 42,5 млн человек.

Досрочные президентские выборы проходят в Южной Корее после импичмента лидера страны Пак Кын Хе, которую обвиняют в участии в крупном коррупционном скандале, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.