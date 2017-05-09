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Россия
Путин: Вооруженные силы РФ могут отразить любую агрессию

Путин: Вооруженные силы РФ могут отразить любую агрессию

10:53  9 Мая 2017
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Путин: Вооруженные силы РФ могут отразить любую агрессию

Москва, 9 мая. Вооруженные силы России готовы отразить любую агрессию. Однако для эффективной борьбы с терроризмом необходимо объединить усилия всего мирового сообщества. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве. 

Президент оценил боеспособность российской армии, отметив, что «Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию». Верховный главнокомандующий подчеркнул, что повышение оборонного потенциала — требование самой жизни. 

Вместе с тем, чтобы обеспечить эффективную борьбу с экстремизмом, национализмом и иными опасными явлениям, все члены мирового сообщества должны консолидироваться, отметил российский лидер.

#путин
Владимир Багров
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