Путин: Вооруженные силы РФ могут отразить любую агрессию

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Москва, 9 мая. Вооруженные силы России готовы отразить любую агрессию. Однако для эффективной борьбы с терроризмом необходимо объединить усилия всего мирового сообщества. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве.

Президент оценил боеспособность российской армии, отметив, что «Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию». Верховный главнокомандующий подчеркнул, что повышение оборонного потенциала — требование самой жизни.

Вместе с тем, чтобы обеспечить эффективную борьбу с экстремизмом, национализмом и иными опасными явлениям, все члены мирового сообщества должны консолидироваться, отметил российский лидер.