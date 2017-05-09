Погода традициям не помеха: в Госдуме восхитились парадом Победы в Москве

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В Москве прошел военный парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции он приятно поразил собравшихся горожан своим размахом и вниманием к деталям. Подробнее о праздничном событии на Красной площади — в материале Федерального агентства новостей.

Масштабность парада действительно впечатлила: по кремлевской брусчатке прошли более 10 тысяч солдат и офицеров, курсантов военных училищ и воспитанников кадетских корпусов. По Красной площади проехало 114 единиц военной техники. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков, а принимал его министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Парад начался с того, что под звуки песни «Священная война» знаменные батальона почетного караула 154-го комендантского Преображенского полка вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя Победы 1945 года. После этого автомобили командующего парадом и министра обороны совершили объезд войск. При этом двигались машины абсолютно синхронно.

А потом началось шествие. Вслед за барабанщиками Московского военно-музыкального училища имени Халилова, задавшими темп и ритм движения парадных расчетов, потянулись и другие. Мимо трибун проходили самые разные рода войск: и сводный полк Сухопутных войск, и полк Военно-воздушных сил России, и сводный полк Военно-морского флота, и ракетные войска стратегического назначения, и сводный полк Воздушно-десантных войск. Под звуки торжественного марша вышагивали и самые маленькие — рота кадетов Московского суворовского военного училища. Впервые участвовали в параде и представители военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

После этого началась самая интересная часть парада — прохождение военной техники. Первым появился на Красной площади легендарный танк Второй мировой войны — Т-34, состоявший на вооружении Красной Армии с 1939 года. Следом покатила и более современная техника — бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К» и «Тайфун-У», колонна боевых машин пехоты БМП-3 и «Курганец». Но больше всего визуально поразила колонна современных танков, в чьем составе нашлось место и танку нового поколения Т-14 «Армата».

Затем настал черед показаться зрителям ракетным комплексам «Искандер-М», зенитным ракетным комплексам «Тор-М2У» и «Бук-М2». После чего проехала колонна ЗРК «Тор-М2Т» и ЗРПК «Панцирь-СА». Они участвуют в параде Победы впервые. «Тор-М2Т» — это единственная в мире система ПВО, которая способна одновременно вести огонь по четырем воздушным целям. «Панцирь-СА» же может уничтожать любые воздушные цели в радиусе 20 километров. Эти комплексы будут выполнять задачи по обеспечению безопасности нашей в сложных климатических условиях Арктики. На территории, где совсем отсутствуют дороги, а базы обеспечения находятся далеко.

Напоследок по Красной площади прошла колонна проверенной техники — зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс» и колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг».

Парад должна была завершить воздушная часть. Ожидалось, что над Москвой пролетят 72 самолета и вертолета, включая бомбардировщики, истребители и штурмовики. Но в итоге было принято решение авиацию в параде не задействовать — погода нелетная. Воздушная техника вернулась на аэродромы.

«Я служил в десантных войсках, потому с особым интересом посмотрел на то, как шел десантно-штурмовой полк, полюбовался на выправку военнослужащих. Ну и сама процедура всегда впечатляет: форменное обмундирование, разные рода войск, внушительная техника. Отсутствие авиации особо никто и не заметил. Я знаю, что в том же Красноярске должны были участвовать вертолеты и истребители, но их участие в празднике получилось достаточно скоротечным, потому что все небо затянули тучи. Не дай бог, что случится — инцидентов допустить нельзя», — делится своими впечатлениями от парада с корреспондентом ФАН заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он также отметил, что позади Владимира Путина стоял президент Молдавии Игорь Додон. Это говорит о курсе Кишинева на сближение с нашей страной.

Во время парада многим запомнилось и выступления нашего президента. Он подчеркнул, что нет силы, способной поработить нашу страну. и что уроки прошедшей войны призывают нас быть более бдительными.

«Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию», — особенно подчеркнул Путин.