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Москва, 9 мая. Самолеты и вертолеты ВКС РФ не примут участие в Параде Победы на Красной площади. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве объяснили, что решение отменить участие авиации в Параде связано с неблагоприятными погодными условиями.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что самолеты и вертолеты, задействованные для участия в Параде Победы, вернутся на аэродромы базирования.

Напомним, 9 мая в этом году стало одним из самых холодных за всю послевоенную историю. Утром во вторник в Москве шел дождь со снегом, температура воздуха не поднималась выше 3 градусов тепла, сообщает РИАМО.