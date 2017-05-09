Путин: Никакая сила не сможет поработить российский народ

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Москва, 9 мая. Нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ. Такое заявление сделал во время парада Победы в Москве глава государства Владимир Путин.

Путин выразил уверенность в том, что «нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ». Верховный главнокомандующий напомнил, что в годы войны российский народ стоял насмерть, защищая родину от врагов, и сделал практически невозможное, развернув колесо Второй мировой войны и победив нацизм. Глава государства напомнил, что именно благодаря нашим отцам, дедам и прадедам Европа получила свободу, а на всем земном шаре воцарился мир.

Также президент подчеркнул, что российские войска готовы отразить любую угрозу.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», парад Победы идет в эти минуты в Москве на Красной площади.