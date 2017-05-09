Парад в честь 72-й годовщины Победы начался на Красной площади в Москве

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Москва, 9 мая. Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в эти минуты на Красной площади в Москве.

В параде принимают участие порядка 10 тыс. человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолета и вертолета. Впервые в параде будет задействована арктическая техника — «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА». Кроме того, в торжественном мероприятии примут участие «Мста-С» и «Коалиция-СВ», танки Т-72Б3 и Т-14 «Армата», ракетные комплексы «Искандер», средства ПВО и т.д. Воздушную группу возглавит самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26. Его будут сопровождать четыре Ми-8. Прямую трансляцию ведет RT.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил всех россиян с праздником. Он отметил, что День Победы является символом патриотизма и духовного величия российского народа.