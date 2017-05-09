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Общество
Десятки тысяч жителей Магадана отпраздновали День Победы

Десятки тысяч жителей Магадана отпраздновали День Победы

10:32  9 Мая 2017
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Десятки тысяч жителей Магадана отпраздновали День Победы

Магадан, 9 мая. Первыми День Победы отметили жители восточных регионов страны. С каждым годом количество участников  праздничных торжеств все больше и больше.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в Магадане на праздник 9 мая вышли почти 30 тысяч человек. По традиции самым грандиозным стало шествие колонны «Бессмертный полк». Портреты своих близких, которые защищали страну во время Великой Отечественной войны, пронесли без малого почти 10 тысяч человек.

Как на заказ, сегодня в столице Колымского края стоит хорошая погода, хоть и пасмурно, но нет дождя, а после обеда горожан  вообще побаловало солнышко. Как и во многих городах страны, сегодня после праздничного Парада жители смогут окунуться в атмосферу военных лет, принять участие в различных акциях. Завершатся торжества праздничным салютом на главной площади.

Десятки тысяч жителей Магадана отпраздновали День Победы

Денис Машкин
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